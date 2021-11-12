«Я думаю, что на улице тачка для меня стоит»: Политов вспомнил, как его разыграла Пугачева

Как отметил музыкант, Примадонна пришла на его день рождения в 1993 году.

Музыкант Владимир Политов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как в 1993 году его разыграла певица Алла Пугачева, придя к нему на день рождения.

«Был 1993 год, по-моему. Мы отмечали мой день рождения очень узким кругом. Приехала Алла Борисовна. Она еще была тогда с Сергеем Челобановым. Филипп Киркоров приехал». Владимир Политов

По словам Политова, в какой-то момент слово взяла Примадонна. «Пугачева говорит: «Мы с Серегой решили тебе подарок сделать. Подарить машину». Я думаю, что на улице тачка для меня стоит. Сейчас ключи мне вручат. Она достает коробочку с маленькой машинкой. И она сказала: «На тебе Вовчик. Ни в чем себе не отказывай», — заметил певец.

Напомним, что Владимир Политов выступает в группе «На-На» более тридцати лет. Он является лидером коллектива.

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