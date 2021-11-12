«Звонок» об ограничении юмора»: Борщева высказалась после приостановки съемок шоу «Игра»

Юмористка Елена Борщева заявила, что она не видит ничего страшного в поцелуе мужчин на шоу «Игра» во время одной из сценок, где юмористы играли жениха и невесту.

«Закрытие этой передачи – еще один «звонок» об ограничении юмора. Как возмутились поцелуем двух мужчин в «Игре», обвинили в пропаганде гомосексуализма. Но ранее, в этом же году, на вручении премии телеканала «Муз-ТВ» мужчины ходили в юбках и в платьях. И все это показали по телевидению. Разве закрыли «Муз-ТВ»?! Елена Борщева

Как отметила Борщева, в «Игре» в сценке с поцелуем парни играли определенные роли. По ее мнению, это надо рассматривать, как часть актерской профессии. Как считает Борщева, тогда нужно запретить к показу фильм «Здравствуйте, я ваша тетя, где Александр Калягин переодевается в женщину, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в выпуске проекта «Игра» шоумены Денис Дорохов и Александр Панекин поцеловались на публике. При этом они изображали со сцены жениха и невесту. Юмористы не ожидали, что поцелуй посчитают пропагандой нетрадиционных отношений.

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