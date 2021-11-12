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Заботливо закрывает дверь: Брухунова показала, как сынок от Петросяна провожает папу на работу

Малыш Ваган заметно подрос и сам дотягивается до дверной ручки.

Заботливо закрывает дверь: Брухунова показала, как сынок от Петросяна провожает папу на работу
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом Петросяном. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова редко показывает их общего сына. Тем временем, малыш Ваган уже очень подрос, ему уже 1 год и 8 месяцев, он очень многое умеет и понимает.

Кроха подрос настолько, что сам может дотянуться до дверной ручки. И Брухунова показала, как он проводил папу на работу, закрыв заботливо дверь.

Ваган Петросян. Фото instagram.combruhunova

«Провожает на работу…», — подписала фото сына мама.

Татьяна запечатлела сынишку возле двери. Мамин модник одет в стильный домашний костюмчик, на ногах крошечные сандалики. При этом малыш будто прислушивается к звукам за дверью, не отпуская ручку из ладони.

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