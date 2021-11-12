И тесемки ласкают бедра: Рудова показала, что для секси-эффекта не обязательно натягивать стринги выше талии

Актриса сериалов и клипов примерила бикини и покрасовалась перед зеркалом.

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Молодежка» Наталья Рудова скоро порадует новой ролью в комедии «Свингеры», премьера которой назначена на конец ноября. Компанию красотке составили Ирина Пегова и Дмитрий Нагиев, а сюжет повествует о пикантной идее двух парочек провести время вместе.

Сама Рудова давно стала секс-символом для своих поклонников. Девушка не стесняется обнажаться до нижнего белья, а уж фото и видео в купальниках не счесть.

На этот раз красотка надела «голое», то есть телесного цвета мини-бикини и покрасовалась перед зеркалом. Она не стала натягивать трусики выше талии, как это сейчас модно.

Для ее идеальной фигуры не нужны никакие дополнительные ухищрения, разве что тесемки от трусиков по бокам красиво струятся по бедрам, привлекая дополнительное внимание к ногам.

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