За наезд на полицейского: в Москве задержали брата Хабиба Нурмагомедова

Боец ММА Усман Нурмагомедов подозревается в том, что сбил сотрудника органов.

Боец ММА, 23-летний Усман Нурмагомедов оказался героем скандала, связанного с полицией. Атлет был задержан в Шереметьево за наезд на сотрудника правоохранительных органов в аэропорту Каспийска, когда направлялся в столицу.

Спортсмен Нурмагомедов с товарищем Камалом Идрисовым, по сообщению ТАСС, подозреваются в том, что на машине сбили сотрудника полиции на КПП, когда прибыли в аэропорт Каспийска. Известно, что молодых людей задержали, решается вопрос о заключении их в изолятор временного содержания.

Усман приходится двоюродным братом абсолютному чемпиону ММА в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Он так же занимается смешанными единоборствами. На счету спортсмена – 14 побед и ни одного поражения.

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