В настоящем трауре: Валя Карнавал показала свой наряд на день рождения

Девушка с самого утра рыдала, что наступило ее 20-летие.

Звезда TikTok, блогер Валя Карнавал накануне отметила свой день рождения. Как оказалось, для юной красотки это настоящий грустный праздник – первые минуты своего 20-летия девушка рыдала навзрыд, брызжа слезами прямо в камеру.

Дорогие подарки, миллионы поздравлений и теплых слов от многочисленной армии подписчиков и внимание со стороны не смогли поднять настроение капризной красотки. И девушка облачилась в траурное одеяние. Она нарядилась в черную блузку и мини-юбку и решила показать свой «деньрожденский лук».

«Тут понятно, что я очень рада, что у меня сегодня день рождения: цвета такие яркие, приятные. Вот, с юбилеем меня», — расстроенно произнесла девушка.

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