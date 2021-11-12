С акцентом на талию: Пынзарь в низких мини-шортиках оголила живот в стиле 2000-х

«Я ненавижу этот силуэт, но правда дороже. Да, голый живот в моде, да, 90-е сменились на 2000-е. Да, низкая посадка и короткий верх вновь овладели умами и сердцами», — заявила недавно фэшн-эксперт Эвелина Хромченко. И многие звездные модницы ринулись менять высокую посадку на заниженную вопреки спорности горячего тренда.

Казалось бы, подобный силуэт, когда верх короткий, а низ – с низкой талией, — как никакой другой уместен на морском курорте. И звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь, которая живет в Алании, показала такой аутфит с акцентом на оголенный живот. Но только она решила выгулять его не на пляж, а в люди.

Пынзарь запечатлелась в черном кроп-топе и белых шортиках, обнажив пресс для посторонних взглядов. Для девушки ее пропорций такой наряд не стал преступлением против моды, ведь ей есть что показать.

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