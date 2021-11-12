«Пару раз было просто так»: Муцениеце призналась, как пыталась наладить личную жизнь после развода

Одна из самых красивых пар российского кинематографа Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелась в прошлом году после восьми лет брака. И если «мажор» сразу оказался в новых отношениях с коллегой по цеху Мирославой Карпович, то Агата вот уже более года не может встретить человека, который бы ей пришелся по душе. Хотя короткие романы, как призналась актриса в интервью Иде Галич на ее YouTube-канале, все же были.

«Был ли секс после развода? Ну, конечно, был! Я даже пыталась отношения завести. Месяц встречалась с парнем, потом подумала: «Нет, не хочу». Пару раз было просто так. Во время первого секса после брака я чувствовала себя ужасно. Мне казалось, будто изменяю. Все во мне было настолько привыкшее к супругу, что, казалось, это все неправильно», — сказала Муцениеце.

Добавим, что Прилучный и Муцениеце прожили в браке девять лет. В этом союзе родились двое детей – дочь Мия и сын Тимофей.

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