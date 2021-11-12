«Тысяча дел, пора!»: Пересильд рассказала о последнем дне отпуска на Мальдивах

Юлия Пересильд стала первой актрисой, которая побывала в космосе. С МКС она и режиссер Клим Шипенко вернулись 17 октября. На орбите они снимали фильм под рабочим названием «Вызов», который будет представлен в конце 2022 года.

Спустя несколько дней после возвращения на Землю, Пересильд с дочками отправилась на Мальдивы. Ранее она отмечала, что путевку ей вручил коллега Андрей Бурковский. После насыщенного отдыха на острове, актриса с дочками засобирались домой, о чем Пересильд сообщила в своем инстаграм.

«А нас ждет Москва! Ждут дела! Ждет много неразрешенных проблем! Полная сил и позитива завтра лечу! Уже соскучилась по всему и всем! Скоро будет другой ритм, другая энергия, тысяча дел! Пора!», — написала Пересильд.

Напомним, Юлия Пересильд воспитывает двух дочек — Аню и Машу, отцом которых является режиссер Алексей Учитель.

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