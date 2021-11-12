«Несчастные люди что-то себе придумали»: Асмус рассказала про развод

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в прошлом году после восьми лет брака. Причины оба не называли, но известно, что они остались в хороших отношениях. Шоумен оставил актрисе и дочке дом в Подмосковье, а сам переехал в московскую квартиру.

В своем инстаграм Кристина рассказала о том, что ее постоянно травили из-за разных событий, развода в том числе.

«Меня травили с самого детства! В классе, в спортивной гимнастике, в семье, в театральном институте и все это продолжается в сети уже многие годы. Потом развод, про который ни один человек не знает ничего! Я вообще не даю интервью, а писать что-то хочется и единственный выход, который находят СМИ — распространение лживой информации. А люди верят и потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют», — написала Асмус.

Напомним, недавно стало известно о том, что Харламов закрутил роман с актрисой Екатериной Ковальчук. Асмус же о личной жизни ничего не говорит.

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