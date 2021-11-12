Когда глаза могут обмануть: Рудова в «голом» мини-бикини показала соблазнительную фигуру

При первом взгляде на красотку легко может показаться, что она совсем без белья.

Звезда комедии «Свингеры» Наталья Рудова провела «контрольное взвешивание» у себя в Instagram. Красотка хвастается перед подписчиками своими новыми формами, над которыми сейчас усиленно работает – она уже похудела на 6 килограммов и сформировала рельеф на животике благодаря усиленными тренировкам.

На этот раз мотивационным видео оказались кадры в бежевом мини-бикини. При первом взгляде на красотку легко может показаться, что она без всего – купальник просто сливается с ее оттенком кожи. Но «голый» эффект не смутил звезду – она любит провоцировать публику пикантными кадрами.

Напомним, Наталье Рудовой 38 лет, она прославилась как актриса кино и сериалов, а также не раз снималась в клипах у многих звезд, включая Тимати.

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