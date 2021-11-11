«Правая рука атрофировалась»: Бузова впервые за двое суток вышла на связь и рассказала, куда пропала

Ольга Бузова ежедневно постит фото и видео десятками штук. Особенно активна красотка в путешествии. И когда она направилась из Милана в Москву, вдруг пропала с радаров Instagram.

Ее не было онлайн почти двое суток. Подписчики не на шутку перепугались, но певица, наконец, объявилась. И рассказала, что у нее приключилась беда со здоровьем.

«Паника уже поднялась нешуточная. Самое главное, что я на связи со своей семьей, с командой. Вы меня простите, что я не выходила в сторис, просто мне кажется, здоровье – это намного важнее, чем запилить фотку в Инстаграм. Целый день сегодня мотаюсь по врачам, сейчас у меня МРТ. Последствия прошлогодних тренировок, лед меня не отпускает. Что случилось: начала собирать чемоданы, готовиться к переезду в новую квартиру, резко взяла тяжесть, и у меня правая рука атрофировалась немножко», — пояснила Бузова.

Сейчас звезда проходит обследования и старается поскорее вернуться в тонус, а также к своему привычному ритму жизни.

Напомним, год назад поющая телеведущая участвовала в шоу «Ледниковый период». Полученные ею травмы, судя по всему, дают о себе знать.

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