«Фигура топчик»: Ксения Собчак похвасталась формами в лиловом бикини

Ксения Собчак похвасталась формами в лиловом бикини. Телеведущая опубликовала фото в своем микроблоге с берега Персидского залива, где отдыхает со своим сыном.

«Спасатель Малибу на минималках. С международным днем фитнеса, товарищи», — написала Собчак в своем Instagram.

Поклонники Ксении поделились на два лагеря. Одни восхищаются фигурой журналистки: «Ксюша! Браво! Никакая самая вкусная еда в мире не сравнится с тем, как ощущать себя стройной и худой», «Фигура топчик! Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти делать тренировку». Другие же сомневаются, что это реальная фигура Собчак и фото не потерпело обработку: «Хороший фотошоп! Ноги ровные, тело гладкое, но зачем?», «Фотошопище».

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