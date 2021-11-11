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«Фигура топчик»: Ксения Собчак похвасталась формами в лиловом бикини

Телеведущая блеснула идеальной фигурой на отдыхе в Дубае.

«Фигура топчик»: Ксения Собчак похвасталась формами в лиловом бикини
Ксения Собчак. Фото: globallookpress.ru

Ксения Собчак похвасталась формами в лиловом бикини. Телеведущая опубликовала фото в своем микроблоге с берега Персидского залива, где отдыхает со своим сыном.

Фото Ксении Собчак
Ксения Собчак. Фото: Instagram.com/xenia_sobchak

«Спасатель Малибу на минималках. С международным днем фитнеса, товарищи», — написала Собчак в своем Instagram.

Поклонники Ксении поделились на два лагеря. Одни восхищаются фигурой журналистки: «Ксюша! Браво! Никакая самая вкусная еда в мире не сравнится с тем, как ощущать себя стройной и худой», «Фигура топчик! Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти делать тренировку». Другие же сомневаются, что это реальная фигура Собчак и фото не потерпело обработку: «Хороший фотошоп! Ноги ровные, тело гладкое, но зачем?», «Фотошопище».

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