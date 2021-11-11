Больше не 19-летняя: Валя Карнавал получила дорогие подарки на юбилей и расплакалась

Артистка записала ролик, в котором пролила немало слез на свое 20-летие.

В последних Stories личного микроблога исполнительницы Вали Карнавал появилась запись, в которой знаменитость со слезами на глазах рассказала о подарках на 20-летие.

Валя Карнавал подписывается в Instagram как 19-летняя Валя. Однако теперь артистке придется подкорректировать шапку своего профиля в социальной сети. Так как в четверг, 11 ноября, Карнавал исполнилось 20 лет.

Вот только вместо радостных танцев и песен в праздничный день у Вали были слезы. Артиста объяснила, что ее переполняют счастье и грусть одновременно.

«Мне сегодня 20 лет. Хочу показать вам подарки от ребят. Это от Юльки Шпульки. Она мне телефон новый подарила, потому что я со старым хожу. Катя мне сумочку подарила. Заир подарил мне украшения. Я плачу, потому что мне и грустно, и радостно — все вместе», — призналась Карнавал.

Валя также поблагодарила поклонников за многочисленные поздравления. А вот для праздничного ужина артистка подобрала черное платье-рубашку из атласной ткани.

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