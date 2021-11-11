«Ему очень больно»: Анна Седокова поделилась деталями распада Artik и Asti

Певица и подруга участника дуэта намекнула на предательство со стороны Анны Дзюбы.

Анна Седокова поделилась деталями распада дуэта Artik & Asti. Певица, а по совместительству подруга солиста Артема Умрихина намекнула на предательство со стороны Анны Дзюбы — второй участницы дуэта. Седокова поделилась, что Артем очень тяжело переживает случившееся.

«Не смею говорить об этом. Но знаю, что ему очень больно. Я просто знаю Артика. Он суперкрутой, самый добрый и правильный человек во Вселенной. Мы лет 14 знакомы, у нас даже дуэт есть. Уверена, что его обезболит время», — рассказала Анна Седокова в TikTok-шоу на «Новом радио».

О распаде в год десятилетнего юбилея накануне рассказал продюсер и участник дуэта Артем Умрихин в своем инстаграме. Позже Анна Дзюба рассказала в интервью Ксении Собчак на YouTube, что разрыв произошел не из-за разногласий со вторым участником.

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