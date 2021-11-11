«Какие красивые»: Арсений Шульгин прогулялся по пустыне со стройной женой

Бизнесмен Арсений Шульгин записал ролик среди песков пустыни в Арабских Эмиратах. Знаменитость запечатлел там любимую жену Лиану.

Шульгина разместила ролик романтической прогулки с мужем на личной странице в Instagram.

Шульгина держала за руку возлюбленного, а затем отпустила его и пробежалась по гладкому песку. Примечательно, что Лиана восхитила не только своего мужа, но и фолловеров.

«Расцвела после рождения дочери еще больше», «Идеальная Лиана», «Очень красиво», «Очень красивое видео», «Какая у вас фигура, мотивируете», «Какие вы красивые», – похвалили Лиану ее поклонники.

Фанаты семьи Шульгиных остались в восторге от стройной Лианы в кроп-топе телесного оттенка с длинными рукавами и джинсах из светлого денима. Шульгина дополнила образ модными кроссовками Yeezy Boost.

Лиана собрала длинные волосы в низкий хвост и закрепила его крабиком. Также молодая мамочка отдала предпочтение очкам с прямоугольной оправой.

Напомним, ранее Арсений Шульгин отметил свое 23-летие в Дубае. Молодой предприниматель устроил вечеринку, куда прилетела и его знаменитая родительница — певица Валерия.

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