«Мальчик совсем не дурак»: Собчак в чалме засняла разговор с подросшим сыном в машине

Ксения Собчак уже давно работает на телевидении. Она смогла стать одной из самых известных персон в стране. Примечательно, что долгое время у нее не складывалась личная жизнь.

Она была в браке с Максимом Виторганом и родила сына Платона. Но несколько лет назад телеведущая развелась с актером и вскоре снова вышла замуж уже за Константина Богомолова. Поклонники отмечают, что с тех пор она похорошела.

Обычно Ксения редко демонстрирует личные фотографии. Но своего сына она уже не скрывает. В скором времени Платону исполнится пять лет. Пока телеведущая привезла его отдыхать в Дубай. Она заметила, что поклонникам нравятся ролики с мальчиком. На этот раз Собчак засняла свой разговор с сыном в машине. Он сидел рядом с мамой в шортах и футболке.

«Как мы катались на машинках?» — спросила звезда. «Нет, нет! Не на машинках, а на поезде», — пояснил Платон. «А ты хочешь попробовать прокатиться на метро?» — уточнила Ксения. «Нет», — ответил ей ребенок. «Почему? Это же интересно», — спросила телеведущая. «Нет», — уверенно ответил малыш. «Мальчик прям совсем не дурак», — подытожила Собчак.

Добавим, что ранее в интервью она рассказала, что редко готовит дома, так как у нее есть повар. При этом телеведущая контролирует, чтобы дома была здоровая пища. Она не дает наследнику сладости, а только фрукты, которые содержат натуральный сахар. По словам Ксении, она не ограничивает сына, так как на свой день рождения он получает торт, но ему не очень нравятся такие угощения.

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