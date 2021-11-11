«Перед нами «роковая женщина»»: Алена Водонаева избежала вульгарности в ярком образе

Экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева разместила на личной странице в Instagram снимок в образе с платьем-пиджаком актуального оттенка и ботфортами.

Стилист портала Telepgramma.pro Лариса Тимиряева оценила звездный образ с высокими сапогами.

«Интересный образ, который хочется рассматривать. Гармонично выстроен на четких линиях и острых углах. Даже длинные ногти с острыми коготками вписались в сочетании с такими острыми носами сапог. Да и персональный стиль Алены имеет в своем составе драму, которая и позволяет коготкам органично вписываться в образ», — отметила стилист.

Модный специалист похвалила яркое платье Алены, замаскированное под пиджак.

«Роскошное пурпурное платье-пиджак добавляет лоска образу своим королевским цветом. Экстремальную длину платья спасают длинные ботфорты, что делает образ законченным. Если рассматривать образ с точки зрения моды, то и платье-пиджак и сапоги-ботфорты в модных фаворитах. Все в тренде», — добавила Тимиряева.

«Но мне больше хочется похвалить Алену за гармонию. Все на грани и достойно. Как грамотно подобран цвет сапог цвета «нюд». Они воспринимаются как ноги, но ноги закрыты. Отлично подобран макияж, в котором все деликатно, но и подчеркнута драма. Алена создала образ в модной тенденции контраста. С одной стороны все лаконично и ничего не оголено, с другой — видно, что перед нами «роковая женщина» и образ сексуален», — подчеркнула эксперт.

Не оставила без внимания стилист и маленькую сумку Водонаевой из твердого прозрачного материала:

«Миниатюрная сумочка добавляет гламурной нотки данному аутфиту, что делает его более праздничным. Мне очень понравился и сам образ, и Алена в данном образе».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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