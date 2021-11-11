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«Еще курчавым бобриком сверкни»: Чехова привязала панталоны к талии, выделив маячащие груди шириной с бедра

Поклонники придирчиво рассмотрели пляжное фото теледивы, заподозрив ее в фотошопе.

«Еще курчавым бобриком сверкни»: Чехова привязала панталоны к талии, выделив маячащие груди шириной с бедра
Анфиса Чехова. Фото: Instagram.com/achekhova

В последнее время Анфиса Чехова все чаще демонстрирует «сочную» фигуру в мини-бикини. На отдыхе экс-возлюбленная актера Гурама Баблишвили предстала в изящном купальнике с тесными трусиками. Свое нижнее белье, которое некоторые поклонники сравнили с панталонами, звездная красотка привязала к тонкой талии веревочками, еще больше выделив «наливную» грудь шириной с округлые ягодицы. Судя по всему, своей фигурой Анфиса вполне довольна. А вот фанаты заподозрили теледиву в фотошопе.

Телеведущая Анфиса Чехова
Анфиса Чехова в панталонах привязала трусики веревочками к талии. Фото: Instagram.com/achekhova

«Еще курчавым бобриком сверкни», «А что это там темнеет в зоне бикини??», «Когда фотошоп удался! Такое чувство, что фигурку просто наложили поверх изображения морской волны и красивого пейзажа», «А зачем веревочки на талии?? Чтобы парашют не улетел?», «Прикольно! Когда бюст шириной с ягодицы», У вас лифчик съехал, от пышного бюста распирает тонкую сеточку», «Эти трусы делают ваши бедра еще шире», — написали пользователи Сети на фанатской страничке Анфисы.

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