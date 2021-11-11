Елена Малышева рассказала, как муж сделал ей предложение

С супругом она живет уже 34 года.

Ведущая популярной программы на Первом канале «Жить здорово» Елена Малышева приоткрыла тайну своей личной жизни. В интервью Надежде Стрелец доктор рассказала, что всю жизнь замужем за ученым и командиром стройотряда Томского мединститута Игорем Малышевым.

«Когда я села в метро, перед тем, как закрылись двери, он мне сказал: «Я хочу, чтобы ты стала матерью двух моих сыновей!» И я решила, что у него есть дети, жена. Я всю ночь решала, как быть. К утру решила, что надо соглашаться, пока предлагают. Так 34 года и живу», — иронизирует Елена.

Малышева также подчеркнула, что раньше очень переживала, думая, что не встретит свою судьбу. Однако отец, по ее словам, заверил, что найдется тот, кто оценит ее по достоинству.

У Елены Малышевой есть два сына. Они оба живут и работают в США.

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