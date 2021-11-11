«Консилиумы проводились каждый день!»: Малышева объяснила, как врачам удалось спасти певицу Максим

Медицина, по ее словам, справилась на пять с плюсом.

Главный доктор Первого канала Елена Малышева дала большое интервью блогеру Надежде Стрелец. Ведущая программы «Жить здорово» рассказала, что врачи, которые спасли певицу Максим, действительно совершили прорыв в медицине.

«Это была выдающаяся работа врачей-реаниматологов. Потому что Марина находилась на аппарате ЭКМО. Я знаю, что консилиумы проводились каждый день! Это гениально!» — отметила она.

По словам Малышевой, медицина в данном случае справилась на пять с плюсом.

Напомним, этим летом певица Максим полтора месяца была в состоянии медикаментозного сна и подключена к аппаратам искусственной вентиляции. За ее жизнь боролись лучше врачи и… победили!

После выписки из больницы МакSим продолжает восстановление дома — под присмотром опытных медиков. У нее было почти 100-процентное поражение легких, но чудо случилось.

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