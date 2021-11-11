Самый эмоциональный выпуск: Ольгу Бузову довели до слез на съемках шоу «Звезды в Африке»

Проект в самом разгаре, и осталось всего восемь участников.

Ведущую шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ Ольгу Бузову довели до слез в новом выпуске нашумевшего проекта. Кто это сделал, станет известно в ближайшее воскресенье, 14 ноября, в 20.00, когда выйдет новый выпуск.

Отметим, что на шоу «Звезды в Африке» осталось всего восемь участников. Сплоченность и дружба в коллективе отошли на второй план, потому что все хотят победить.

В новых выпусках испытания становятся все жестче, и голодным участникам все сложнее не прокричать ключевую фразу «Я звезда, заберите меня отсюда». Одним из самых захватывающих испытаний шоу на этой неделе станет проверка на смелость. Двум участникам предстоит провести всю ночь посреди африканской саванны в окружении диких животных, но и это пойдет не по плану.

Напомним, что шоу «Звезды в Африке» Ольга Бузова ведет вместе с юмористом Михаилом Галустяном. У проекта большая армия поклонников.

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