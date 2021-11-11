Меган Маркл в алом платье с волнующим вырезом и принц Гарри впервые посетили гала-вечер в Нью-Йорке

Для герцога и герцогини Сассекских это первая красная дорожка, на которой они предстали в США после того, как сложили свои полномочия в Великобритании.

Меган Маркл кардинально изменила жизнь внука королевы Елизаветы II. Они сыграли свадьбу в 2018 году. Разведенная актриса смогла завоевать любовь англичан. Спустя год она родила сына Арчи, а потом герцогиня Сассекская стала жаловаться, что ей тяжело жить под постоянным наблюдением со стороны общественности. И вот уже больше года супруги живут в США, где купили дом.

Они сложили свои полномочия и больше не участвуют в жизни королевской семьи. При этом в июне Маркл стала мамой во второй раз. Она родила дочку Лилибет, которую пока скрывает от публики.

Зато 10 ноября пара впервые вышла в свет в Нью-Йорке. Они посетили гала-вечер, приуроченный ко Дню ветеранов в США. Для такого случая принц облачился в черный костюм с бабочкой. На жакете висели медали.

А вот Меган предстала в алом платье со шлейфом и вырезом Carolina Herrera. Образ дополнили классические лодочки Giuseppe Zanotti ему в тон. А вот на руке герцогини сверкал бриллиантовый браслет, который раньше принадлежал ныне покойной матери ее мужа принцессе Диане. После родов прошло всего несколько месяцев, но Маркл продемонстрировала стройные ноги.

На нарядах супругов были алые маки — символ Дня павших. Многие восхитились тем, как выглядит Маркл. Пара получила много комплиментов. Они привлекли внимание к себе, так как на красной дорожке не появлялись очень давно.

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