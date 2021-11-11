«Вся в каплях! Там же тонкая нить меж булок»: Волочкова в стрингах-танга ошарашила сексуальным видом ягодиц

Анастасия Волочкова большой знаток сексуальных поз: то балерина балует поклонников вертикальным и поперечным шпагатами, то полностью голая позирует в своих апартаментах, то ныряет в воду в узких трусиках, то демонстрирует «сочные» прелести на пляже.

Так, к примеру, экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова ошеломила фанатов видом крепкого тыла, повернувшись к народу «сытными булками» в стрингах-танга. Такое зрелище поклонники Волочковой не забудут еще долго. Балерина позировала в слишком тесных трусиках, которые представляли собой тонкую ниточку.

«Эти сытные булки по ночам будут сниться», «Пшш… как горячо, можно ошпариться», «В таких стрингах пирожку тесно», «Вся в каплях! Там же тонкая нить муж булок», «Крепкий задик», «Морская нимфа», «Эти бедра влекут за собой», «Страстная императрица в водичке плещется», «Пошла жара!», «Как будто кипятком обдали», «Весь пляж переполошила», «Ну какова красота!», «Манящие формы», «Секси-леди», «Сдобные прелести на виду», «Всем на зависть?» — пишут фолловеры.

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