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Одного роста с Губиным: почему жена Соболева не фотографируется рядом с мужем на каблуках

На страничке Натальи много снимков со стендап-комиком, на которых она либо в кроссовках, либо вообще без обуви.

Одного роста с Губиным: почему жена Соболева не фотографируется рядом с мужем на каблуках
Илья Соболев с женой. Фото: instagram.com/nataliasoboleva/

Жена стендап-комика Ильи Соболева Наталья в Instagram разместила снимок, на котором находится около мужа. На кадре также можно увидеть еще одного шоумена, друга семьи.

Наталья Соболева с мужем и другом семьи
Наталья Соболева с мужем и другом семьи. Фото: instagram.com/nataliasoboleva/

«Мой муж всегда мечтал о двойняшках. Я исполнила его мечту. Кто круче?»

Наталья Соболева
Илья Соболев с женой
Илья Соболев с женой. Фото: instagram.com/nataliasoboleva/

Отметим, что на кадре Наталья Соболева запечатлена в кроссовках. Она на порядок выше своего мужа, поэтому на снимках старается сделать так, чтобы ее рост не выделялся на фоне Ильи Соболева. При просмотре странички Натальи Соболевой можно обратить внимание, что ее рядом с мужем не удастся увидеть на каблуках. Она предпочитает обувь на тонкой подошве, либо вообще ходит без обуви.

Илья Соболев с семьей
Илья Соболев с семьей. Фото: instagram.com/nataliasoboleva/

Заметим, что рост Ильи Соболева всего 166 сантиметров. Именно столько же, как и у кумира девяностых молодежи Андрея Губина.

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