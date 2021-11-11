Одного роста с Губиным: почему жена Соболева не фотографируется рядом с мужем на каблуках

На страничке Натальи много снимков со стендап-комиком, на которых она либо в кроссовках, либо вообще без обуви.

Жена стендап-комика Ильи Соболева Наталья в Instagram разместила снимок, на котором находится около мужа. На кадре также можно увидеть еще одного шоумена, друга семьи.

«Мой муж всегда мечтал о двойняшках. Я исполнила его мечту. Кто круче?» Наталья Соболева

Отметим, что на кадре Наталья Соболева запечатлена в кроссовках. Она на порядок выше своего мужа, поэтому на снимках старается сделать так, чтобы ее рост не выделялся на фоне Ильи Соболева. При просмотре странички Натальи Соболевой можно обратить внимание, что ее рядом с мужем не удастся увидеть на каблуках. Она предпочитает обувь на тонкой подошве, либо вообще ходит без обуви.

Заметим, что рост Ильи Соболева всего 166 сантиметров. Именно столько же, как и у кумира девяностых молодежи Андрея Губина.

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