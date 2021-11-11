«Лиза меня бесконечно поддерживает»: Авербух рассказал об отношениях с Арзамасовой

Как отметил хореограф, актриса всегда старается его сопровождать на важных премьерах.

Хореограф Илья Авербух, который представил на суд публике свой новый спектакль «Анна Каренина», рассказал об отношениях с женой — звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой.

«Лиза меня бесконечно поддерживает. Она всегда со мной, и сегодня пришла поддержать на премьеру. Это, наверное, самое дорогое, что может быть». Илья Авербух

Как отметил Илья Авербух, для него важно поговорить со зрителями на языке искусства. При этом автор романа «Анна Каренина» писатель Лев Толстой, по словам Авербуха, помогает ему в этом бесконечно. Опираться на русскую классику вдвойне ответственно. Это, как сказал хореограф, дает ему силы идти вперед, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что «Анну Каренину» все лето могли видеть жители Сочи. Теперь же презентация прошла во Дворце спорта «Лужники» в Москве.

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