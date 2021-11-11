«Сейчас ее просто тупо одевают»: Жорж Ровалс оскорбил стилистов Аллы Пугачевой

Имиджмейкер Жорж Ровалс заявил, что Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву надо чувствовать, чтобы создать для нее неповторимый имидж. К сожалению, это не всем удается.

«Сейчас ее просто тупо одевают, но Алла всегда сама себе подсказывает, сама выбирает свой стиль. Я с ней никогда не работал, потому что с ней нельзя спорить». Жорж Ровалс

Как отметил Ровалс, если бы когда-то Пугачева ему сказала, что не в восторге от его работы, то он бы сильно расстроился. Обижаться на звезду он не хочет, поэтому с ней и не сотрудничает, сообщает «Собеседник».

Ранее Жорж Ровалс негативно высказался об имидже музыканта Филиппа Киркорова. По его словам, он чем-то напоминает ему «цыганку Азу».

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