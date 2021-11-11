Сняла последнюю нитку! Волочкову «подловили» голышом, а она успела стиснуть ладошками «наливные» груди

Бывшая прима-балерина Большого театра выглядит просто сногсшибательно. О таких пышных формах и совершенном теле многие могут только мечтать.

Анастасия Волочкова побаловала верных почитателей поистине «горячим» снимком из гостиничного номера в Турции. После серии пикантных кадров со шпагатами, балерина хотела понежиться в собственных апартаментах, но не тут-то было. Бывшую приму-балерину Большого театра «подловили» голышом, когда та собиралась прилечь на дневной сон. Анастасия успела прикрыть свою «наливную» грудь, стиснув аппетитные полушария в ладошках, чем еще больше раззадорила поклонников.

Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова спряталась за кроватью, лишив фанатов возможности увидеть ее в костюме Евы. Однако смелые фантазии мужской части подписчиков балерины в Instagram подсказали, что Волочкова позировала полностью обнаженной, так сказать в стиле ню, сняв с себя последнюю нитку.

«Только хотела прилечь… А тут сюрприз», — посетовала Волочкова, успев прикрыть пышный бюст ладошками.

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