«Мохнатостью сверкни»: Караулова в стрингах запрыгнула на шезлонг, обольстительно стиснув свой «пирожок»

Юлианна Караулова в свои 33 года недавно впервые стала мамой. После родов и беременности певица заметно постройнела. И ей ничто не мешает публиковать в Instagram «горячие» снимки в мини-бикини. Стараясь сделать «сочное» фото, поп-дива запрыгнула на шезлонг, ухватившись за стринги так, что белье едва не треснуло прямо на артистке.

«С эротичностью перестаралась», «Что за мода-то?? Стринги на уши тянуть?», «Давай-давай! Еще мохнатостью сверкни», «Все складочки в зоне бикини открыла», «Свой пирожок надвое поделила», «Главное, с шезлонга не свалиться», «Секси-мамасита», «Какая тонкая талия и это после родов??», «Выглядит аппетитно», «Все видят ваш холмик», — пишут поклонники на одной из фан-страничек певицы.

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