«Ефремов предложил новую структуру»: Мирошниченко раскрыла детали разделения МХАТа на два театра

Актриса Ирина Мирошниченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как МХАТ разделился на два театра.
«Планировалась реформа. Девяностые годы. Все тогда искали новые пути. Раньше была труппа, которой шли дотации от Минкультуры. А тут резко вошли понятия рынок, деньги, предпринимательство, бизнес.
Ефремов предложил новую структуру. Были две сцены, 360 человек актеров. Мы перешли на Тверской бульвар в новое здание, в котором играли. В старом здании началась реконструкция».
По словам Мирошниченко, Олег Ефремов хотел одну часть труппы оставить на дотации от государства, а вторую часть поставить на хозрасчет.
«Чтобы эта команда сама себя кормила. А он один руководит двумя коллективами. Это была прогрессивная, новая, свежая идея. Многие актеры считали, что Ефремов двигает театр дальше на новую форму существования. Нам так говорили, и мы этому верили. Потом поняли, что пошел внутренний раскол», — заявила Ирина Мирошниченко.
Ранее почетный президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина говорила, что она была резко против разделения МХАТа. По ее словам, почти все актеры также не хотели этого.
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