«Ефремов предложил новую структуру»: Мирошниченко раскрыла детали разделения МХАТа на два театра

«Планировалась реформа. Девяностые годы. Все тогда искали новые пути. Раньше была труппа, которой шли дотации от Минкультуры. А тут резко вошли понятия рынок, деньги, предпринимательство, бизнес.

Ефремов предложил новую структуру. Были две сцены, 360 человек актеров. Мы перешли на Тверской бульвар в новое здание, в котором играли. В старом здании началась реконструкция».