«Я потеряла ребенка»: Ирина Мирошниченко рассказала, почему рассталась с Игорем Васильевым

Актриса Ирина Мирошниченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему распался ее гражданский брак с актером Игорем Васильевым.
«Мы снимались вместе в нескольких картинах. К примеру, в картине «Единственная дорога». Он — красавец. Но не более того.
Мы начали репетировать вместе. Были свободны и у нас возникло чудо любви, которое длилось несколько лет. Это было очень красиво».
По словам Ирины Мирошниченко, они жили с Игорем Васильевым в гражданском браке.
«Нам был не нужен штамп в паспорте. Просто замечательно вместе жили. Я была готова к ребенку. Но у меня не получилось. Я потеряла ребенка. И он переживал, и я. Мы оба плакали.
В какой-то момент стали отдаляться друг от друга. И все тихонько сошло на нет. Так получилось», — заявила Ирина Мирошниченко.
Напомним, что Ирина Мирошниченко и Игорь Васильев прожили в гражданском браке пять лет – с 1975 по 1980 год. Детей в этом союзе на свет не появилось.
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