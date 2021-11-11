«Я потеряла ребенка»: Ирина Мирошниченко рассказала, почему рассталась с Игорем Васильевым

«Мы снимались вместе в нескольких картинах. К примеру, в картине «Единственная дорога». Он — красавец. Но не более того.

Мы начали репетировать вместе. Были свободны и у нас возникло чудо любви, которое длилось несколько лет. Это было очень красиво».