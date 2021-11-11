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«Я потеряла ребенка»: Ирина Мирошниченко рассказала, почему рассталась с Игорем Васильевым

По словам актрисы, в какой-то момент они стали отдаляться друг от друга.

«Я потеряла ребенка»: Ирина Мирошниченко рассказала, почему рассталась с Игорем Васильевым
Ирина Мирошниченко. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

Актриса Ирина Мирошниченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему распался ее гражданский брак с актером Игорем Васильевым.

Ирина Мирошниченко и Игорь Васильев
Ирина Мирошниченко и Игорь Васильев. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мы снимались вместе в нескольких картинах. К примеру, в картине «Единственная дорога». Он — красавец. Но не более того.

Мы начали репетировать вместе. Были свободны и у нас возникло чудо любви, которое длилось несколько лет. Это было очень красиво».

Ирина Мирошниченко

По словам Ирины Мирошниченко, они жили с Игорем Васильевым в гражданском браке.

«Нам был не нужен штамп в паспорте. Просто замечательно вместе жили. Я была готова к ребенку. Но у меня не получилось. Я потеряла ребенка. И он переживал, и я. Мы оба плакали.

В какой-то момент стали отдаляться друг от друга. И все тихонько сошло на нет. Так получилось», — заявила Ирина Мирошниченко.

Напомним, что Ирина Мирошниченко и Игорь Васильев прожили в гражданском браке пять лет – с 1975 по 1980 год. Детей в этом союзе на свет не появилось.

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