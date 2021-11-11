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«Я его идеализировала»: Мирошниченко объяснила, почему спустя полгода развелась с Жалакявичюсом

Как отметила актриса, их брак почти мгновенно рухнул.

«Я его идеализировала»: Мирошниченко объяснила, почему спустя полгода развелась с Жалакявичюсом
Ирина Мирошниченко. Фото: Globallookpress.com

Актриса Ирина Мирошниченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рухнул ее второй брак с кинорежиссером Витаутасом Жалакявичюсом.

Ирина Мирошниченко со вторым мужем
Ирина Мирошниченко со вторым мужем. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Жалакявичюс не хотел снимать меня в своем фильме «Это сладкое слово – свобода!». Сказал, что не хочет видеть белую моль. Я все равно приехала на «Мосфильм». Надела черный парик. Меня привели к нему в павильон. Снималась сцена в машине. Он внимательно, пронзительно и долго смотрел на меня. К концу фильма мы уже не хотели расставаться.

Он стал предлагать мне другую работу. Он не хотел, чтобы я играла в других фильмах. Я себя виню, что мы решили создать семью. Все беды мои – это плата за этот роман».

Ирина Мирошниченко

Как отметила Ирина Мирошниченко, они быстро поняли, что брак с режиссером — неправильное решение.

«Мы принесли боль нашим близким. Он своей жене, а своему первому мужу. Я его идеализировала. Уже спустя полгода это поняла. Реальность оказалась совсем другой. Я просто не хотела его больше видеть», — заявила Ирина Мирошниченко.

Напомним, что Ирина Мирошниченко и Витаутас Жалакявичюс сыграли свадьбу в 1972 году. Брак быстро распался.

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