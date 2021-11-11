«Я его идеализировала»: Мирошниченко объяснила, почему спустя полгода развелась с Жалакявичюсом

«Жалакявичюс не хотел снимать меня в своем фильме «Это сладкое слово – свобода!». Сказал, что не хочет видеть белую моль. Я все равно приехала на «Мосфильм». Надела черный парик. Меня привели к нему в павильон. Снималась сцена в машине. Он внимательно, пронзительно и долго смотрел на меня. К концу фильма мы уже не хотели расставаться.

Он стал предлагать мне другую работу. Он не хотел, чтобы я играла в других фильмах. Я себя виню, что мы решили создать семью. Все беды мои – это плата за этот роман».