«Были маленькие цены»: Семенович рассказала, сколько заработала на психологическом марафоне

Как отметила певица, в нем приняли участие около тысячи человек.

Певица Анна Семенович в интервью с Идой Галич озвучила сумму, которую заработала на своем психологическом марафоне.

«Сколько заработала на своем марафоне?» — спросила исполнительницу Ида Галич.

«Я не могу сказать, что заработала много первый раз. Не много заработала на самом деле. Там были очень маленькие цены. До трех тысяч рублей. Там был психолог, эндокринолог, врач-косметолог». Анна Семенович

«Сколько человек прошли марафон?» — продолжила задавать вопросы Ида Галич.

«Около тысячи», — заметила Анна Семенович.

«То есть сколько получается в рублях. Три миллиона. Аня, как немного», — заметила Ида Галич.

Ранее Анна Семенович подвергалась критике от хейтеров, когда организовала психологический марафон. Многие не поняли, как она может давать советы, если к сорокам годам не смогла создать семью.

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