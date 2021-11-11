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«Были маленькие цены»: Семенович рассказала, сколько заработала на психологическом марафоне

Как отметила певица, в нем приняли участие около тысячи человек.

«Были маленькие цены»: Семенович рассказала, сколько заработала на психологическом марафоне
Анна Семенович. Фото: Globallookpress.com

Певица Анна Семенович в интервью с Идой Галич озвучила сумму, которую заработала на своем психологическом марафоне.

«Сколько заработала на своем марафоне?» — спросила исполнительницу Ида Галич.

Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: Globallookpress.com

«Я не могу сказать, что заработала много первый раз. Не много заработала на самом деле. Там были очень маленькие цены. До трех тысяч рублей. Там был психолог, эндокринолог, врач-косметолог».

Анна Семенович

«Сколько человек прошли марафон?» — продолжила задавать вопросы Ида Галич.

«Около тысячи», — заметила Анна Семенович.

«То есть сколько получается в рублях. Три миллиона. Аня, как немного», — заметила Ида Галич.

Ранее Анна Семенович подвергалась критике от хейтеров, когда организовала психологический марафон. Многие не поняли, как она может давать советы, если к сорокам годам не смогла создать семью.

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