Достойный экспонат: звезда Comedy Марина Кравец блеснула стройными ножками в мини-шортах на выставке

Многие отечественные звезды кино и эстрады в эти дни отдыхают в Дубае. А кому-то посчастливилось совместить отпуск и работу. Труппа юмористов шоу Comedy Club приехала с концертами, но не отказала себе в удовольствии посмотреть достопримечательности.

В городе состоялось открытие выставки EXPO-2020, перенесенной с прошлого года на нынешнее время из-за пандемии. И на стендах российских знаменитостей отметилось очень много. В их числе звезда Comedy Марина Кравец.

Яркая брюнетка поделилась снимками в микроблоге, на которых она посещает выставочные павильоны. Красотка в белой футболке и черных мини-шортиках красиво позировала на камеру, а, повстречав птицу на стенде, пришла в умиление и буквально замерла, трогая пернатую.

Кравец, напомним, воспитывает полуторагодовалую дочку Веронику. Красотке даже не понадобилось время на восстановление и декрет – она практически сразу вышла на сцену и удивила поклонников стройной фигурой. Сейчас формам звезды можно лишь позавидовать.

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