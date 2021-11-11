Высокий парик, пышное платье, бархатная мантия: Орбакайте предстала в образе Екатерины Великой

Кристина Орбакайте прилетела в Москву из Нью-Йорка, чтобы выступить на сцене в спектакле «Двое на качелях». Старшая дочка Аллы Пугачевой давно служит в театре «Современник», но для новых пьес времени у нее не хватает.

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Ведь она еще снимается в продолжении «Гардемаринов». Это новый, пятый в цикле исторической киноэпопеи. Причем, Орбакайте играет императрицу Екатерину Великую.

Светлана Дружинина показала, как будет выглядеть в кадре Кристина Орбакайте. На ней пышное платье императрицы и высокий парик.

«Наша императрица Екатерина II – Кристина Орбакайте», — подписала снимок Дружинина.

Фильм с Орбакайте ожидается на больших экранах уже в следующем году. Съемки большей частью проходили в Крыму в 2020 году.

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