«Обиделась она»: Татьяна Кравченко объяснила, почему не общается с Людмилой Артемьевой

По словам актрисы, у них не сложились отношения по жизни.

Актриса Татьяна Кравченко объяснила, почему в последние годы не общается со своей коллегой по сериалу «Сваты» Людмилой Артемьевой.

По ее словам, они вместе участвуют в съемках, но назвать их подругами по жизни никак нельзя. Как заметила Кравченко, однажды ей позвонили журналисты в день рождения. Стали пытать расспросами про Артемьеву. В тот день Кравченко, по собственному признанию, «выпила лишку» и высказал всю правду про Артемьеву.

«Потом протрезвела… А ничего уже не вернуть! Дошло до Артемьевой «мое интервью» Обиделась она. Сейчас стараюсь корректно говорить о партнерах. А вот с Федей Добронравовым мы сдружились. И я даже чуть-чуть влюбилась в него. Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим?» Татьяна Кравченко

Напомним, что Татьяна Кравченко и Людмила Артемьева – одни из главных звезд сериала «Сваты». В ноябре должна выйти на экраны седьмая часть нашумевшего сериала, сообщает портал argumenti.ru.

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