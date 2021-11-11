«Захаров обалдел!»: Кравченко рассказала о борьбе с Догилевой за роли в «Ленкоме»

По словам актрисы, в свое время она дала всем жару.

Актриса Татьяна Кравченко рассказала о борьбе со своей коллегой Татьяной Догилевой за роли в театре «Ленком».

Как отметила Кравченко, много лет назад был поставлен спектакль «Революционный этюд», где ей предложили главную роль. Однако «подсидела» ее Догилева. Она, как выразилась Кравченко, звездой пришла в театр. В итоге Кравченко с роли сняли и назначили Догилеву.

По словам Кравченко, выручила тогда ее Татьяна Пельтцер, сказав, что надо репетировать, а не слезы лить. Перед началом постановки Догилева неожиданно потеряла голос и требовалсь замена.

«Марк Анатольевич Захаров в шоке: репетиция на грани срыва! Что делать? Вот тут и вспомнили про меня. Позвал Захаров несчастную Кравченко на сцену… Вот тут я дала всем жару! Все во мне скопилось! Все! Боль, потеря мечты, слезы, эмоции… Выскакиваю на сцену и все, что внутри выплескиваю! Захаров обалдел!» Татьяна Кравченко

Напомним, что Татьяна Кравченко является одной из ведущих актрис «Ленкома». Она сыграла в общей сложности более тридцати ролей, сообщает портал argumenti.ru.

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