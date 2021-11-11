«Справедливо премировать каждого»: Навка поддержала Слуцкую, оставшуюся без пенсии от государства

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в беседе с Teleprogramma.pro поддержала двукратного призера игр Ирину Слуцкую, которая не получает пенсии от государства.

«Я с ней согласна. Тех людей, которые отдали здоровье, но по каким-то причинам не стали олимпийскими чемпионами, несправедливо лишать пособий от государства». Татьяна Навка

По словам Навки, при этом должна быть градация пенсий.

«Олимпийским чемпионам давать одну сумму, серебряным — другую, бронзовым — третью. Наверное, было бы справедливо премировать каждого. Я не могу сказать, сколько каждый должен получать. Я не финансист и у меня нет доступа к государственным бюджетам. Это не в моей компетенции», — заметила Татьяна Навка.

Ранее Ирина Слуцкая заявила, что не получает пенсии от государства. В отличие от олимпийских чемпионов в нашей стране. Все потому, что у нее нет в коллекции золотой медали Олимпиад.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале