Чужая семья – потемки: Тарасов показал всем, что Костенко питается из собачьей миски

Буквально вчера Анастасия Костенко жаловалась на накрывшую ее послеродовую апатию, как уже масла в огонь успел подлить муж модели, футболист Дмитрий Тарасов. Он рассказал всему Интернету, что его жена ест из собачьей миски, снял это на видео и поделился в соцсети.

После развода с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов активно ведет микроблог, делится новостями из семейной жизни – стал, что называется, папой-блогером. И первым делом с утра засветился в stories, где рассказал подписчикам о планах на день.

Тарасов показал свой завтрак, новорожденного сына, размыв изображение, а также жену с собачьей миской. И поведал, как они едят завтрак:

«Причем, я в тарелке, короче, а моя жена ест из собачьей тарелки», — показал на видео.

Костенко поспешила объясниться: «Это чтоб порции контролировать». Как именно она контролирует порции и почему не делает это при помощи «человеческой» посуды, модель не уточнила.

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