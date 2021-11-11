«Жирный какой стал!»: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» подняла на смех располневшего мужа, когда тот не влез в свои брюки

Саша Черно прославилась благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2», но покинула проект в 2020 году. Там она обрела все, о чем мечтала – популярность, мужа и семью. Красотка счастлива в браке с Иосифом Оганесяном, у них растет годовалый сынок Стефан.

Но одно не радовало Сашу – лишние объемы. Вес звезды доходил до 170 килограммов, и осенью она решилась на оперативное вмешательство на желудке. И сейчас радуется новым цифрам на весах, достигшим 150 кг.

А в это время Иосиф Оганесян, наоборот, набирает. Саша Черно высмеяла мужа за лишние объемы, заметив видео, на котором он старается из всех сил натянуть на располневшие бедра старые брюки.

«Господи, жирный какой стал», — не сдерживая смеха и не выбирая выражений, прокомментировала видео мужа жена.

«Как он потолстел!», — подчеркнула красотка, предлагая мужу последовать ее примеру — начать худеть.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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