Поиграла в скромницу: Настя Каменских интимно приоткрыла грудь под кардиганом, засветив бюстгальтер

Певица Настя Каменских вернулась из командировки в Египет, где устроила себе мини-отпуск – так сказать, совместила приятное с полезным. Ей удалось неплохо отдохнуть и даже загореть. С новыми силами красотка приступила к работе.

Не забывает артистка и про соцсети. Там регулярно появляются новости из семейной, музыкальной и телесторон ее жизни, а также всякие ролики для поднятия настроения.

В новом TikTok-ролике Каменских показала липсинг под начинающего талантливого исполнителя. При этом, красотка кокетливо скинула рукав кардигана, обнажив плечо и сверкнув полушарием пышной груди в бюстгальтере. Поклонников давно не смущают такие откровенности – звезда щедра на пикантные ракурсы.

Напомним, сейчас Настя Каменских развивается как сольная певица. В 2017 году их с Потапом дуэт «Потап и Настя» распался, и сейчас звезда нацелена на завоевание всего мира и грезит Грэмми.

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