Девочки выросли: кем стали актрисы сериала «Папины дочки»
Видео
Макияж на Новый год Водяного Тигра: лайфхак от модного стилиста
Видео

Ни растяжек, ни животика: родившая полмесяца назад Костенко в мини-шортиках щегольнула фигурой

Красавица-жена Дмитрия Тарасова пару недель назад подарила ему третьего ребенка.

Ни растяжек, ни животика: родившая полмесяца назад Костенко в мини-шортиках щегольнула фигурой
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Анастасия Костенко пару недель назад снова стала мамой. Третьим ребенком в семье модели и футболиста Дмитрия Тарасова стал сын, которого назвали Алексеем.

Мама с малышом уже давно дома и привыкают друг к другу. Сама Анастасия признается подписчикам микроблога, что очень хотела бы побыстрее вернуться в форму, но пока спорт и физнагрузки для нее табу.

Поэтому она старается уделять своему телу больше заботы и ухода. Она показала, как сейчас выглядят ее бедра и животик, оголив их в ванной во время ухаживающей процедуры для кожи.

Анастасия Костенко после третьих родов. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Для модели и раньше не составляло труда вернуться в стройные добеременные пропорции. Судя по всему, третьи роды тоже не стали для фигуры Костенко каким-то испытанием – животик подтянулся, растяжек нет нигде.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

 

Тэги

Анастасия КостенкоАнастасия Костенко последние новостикрасивая фигураНовости googleновые фото КостенкоТарасов и Костенко