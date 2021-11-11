Ни растяжек, ни животика: родившая полмесяца назад Костенко в мини-шортиках щегольнула фигурой

Анастасия Костенко пару недель назад снова стала мамой. Третьим ребенком в семье модели и футболиста Дмитрия Тарасова стал сын, которого назвали Алексеем.

Мама с малышом уже давно дома и привыкают друг к другу. Сама Анастасия признается подписчикам микроблога, что очень хотела бы побыстрее вернуться в форму, но пока спорт и физнагрузки для нее табу.

Поэтому она старается уделять своему телу больше заботы и ухода. Она показала, как сейчас выглядят ее бедра и животик, оголив их в ванной во время ухаживающей процедуры для кожи.

Для модели и раньше не составляло труда вернуться в стройные добеременные пропорции. Судя по всему, третьи роды тоже не стали для фигуры Костенко каким-то испытанием – животик подтянулся, растяжек нет нигде.

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