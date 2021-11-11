Когда секси-тема не раскрыта: Валя Карнавал подразнила поклонников распахнутым халатиком

19-летняя любимица онлайн-публики, звезда TikTo и певица Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Карнаухова, решила не публиковать конечный результат своей новой съемки, а сделать это частями, начиная чуть ли не с момента своего раннего пробуждения.

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С самого раннего утра красотка на ногах и с головой ушла в сборы. Она сделала видеоселфи в банном халатике, на котором позирует и одновременно делает макияж.

Красотка не постеснялась пикантно распахнуть халатик и заинтриговать видами своего декольте. На этом секси-тиктокерша ограничилась, пообещав продолжение.

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