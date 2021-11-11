«Во многом благодаря Гарику»: новая пассия Харламова рассказала о своем дебюте в комедийном сериале

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов вместе снялись в главных ролях в сериале «Гусар» на ТНТ.

Этой осенью юморист, актер Гарик Харламов вывел в свет свою новую избранницу. Ею оказалась 28-летняя звезда Катерина Ковальчук. Слухи о том, что у них роман, давно витали в тусовке, и теперь пара перестала что-либо скрывать.

Красотка Ковальчук и шоумен познакомились на съемках в юмористическом сериале «Гусар» на ТНТ. Его премьера состоялась в 2020 году, с тех пор, по-видимому, звезды не упускали друг друга из виду. Кстати, о том, как работалось с шоуменом актрисе в юмористическом проекте, она поведала в новом интервью.

«На съемочной площадке всегда была очень теплая атмосфера, она заряжала на позитив, во многом благодаря Гарику [Харламову]. Часто вместо своего текста он придумывал на ходу шутки, связанные с персонажем. Мы с Пашей [Рассомахиным] сбивались с текста, смеялись, портили дубли… Одним словом, было весело!», — рассказала звезда журналу OK!

Катерина подчеркнула, что «Гусар» стал дебютным комедийным проектом. До этого она успела появиться в историческом сериале «Крепостная».

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