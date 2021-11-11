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«Сюрприз!»: Анастасия Волочкова в спальне интимно прикрыла обнаженные прелести ладошками

Красотка отдыхает в Турции и делится снимками не только в шпагате.

«Сюрприз!»: Анастасия Волочкова в спальне интимно прикрыла обнаженные прелести ладошками
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Звезда сцены Анастасия Волочкова вторую неделю наслаждается отпуском в Турции. Балерина сменила один курорт на другой и теперь отдыхает в Сиде. У себя в микроблоге красотка рассказывает и показывает, как отдыхает.

Новой фото Волочковой было сделано в спальне. Звезда захотела отдохнуть и уже обнажилась, чтобы нырнуть в уютную постель, но не смогла пройти мимо лебедей из полотенец.

«Хотела прилечь, а тут сюрприз!», — похвасталась красотка.

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

При этом Волочкова спряталась за кроватью, а свою внушительную грудь интимно прикрыла ладошками.

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