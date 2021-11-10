Беременная Нюша в силуэтном платье «в облипку» сразила видом «гром-бедер» на прогулке в Испании

Певица поделилась кадром из путешествия. Она показала, как можно выглядеть на восьмом месяце беременности.

Нюша с юных лет выступает на сцене. Она выпускала один хит за другим. Молодая певица не скрывала, что пользовалась вниманием мужчин.

Но ее сердце в итоге смог завоевать Игорь Сивов, который играл в КВН, а потом стал главным советником президента Международной федерации студенческого спорта. После свадьбы у пары появилась дочка Симба. Недавно ей исполнилось три года.

А теперь Нюша ждет сына. О своей беременности она объявила еще летом, но долго продолжала выступать. Теперь артистка путешествует и готовится к родам. Она также умело подбирает наряды, подчеркивая свои достоинства.

На этот раз певица поделилась кадрами, сделанными в Испании. Она позировала облегающем платье пудрового цвета и босоножках на завязках, которые стали ультрамодными минувшим летом.

«Пока мы занимаемся переездом в новое жилье в Дубай, порадую вас фоточками, которые снимали еще в Испании. А так и не скажешь… Какой фильм напоминает? Мне — „Звездные войны“, планета Татуин», — написала звезда.

Поклонники были поражены тем, как модно выглядит Нюша на 8 месяце беременности. Многие адресовали ей комплименты. «Какой большой живот», «Нюша, тебе так идет животик», «Ну что за наряд для беременной?», «Нюша, в лучшей форме сейчас», «Беременная, стильная, ухоженная женщина», «Зачем? Все на показ», — прокомментировали пост подписчики.

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