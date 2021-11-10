«Мои куклята»: Степан Меньщиков растаял от счастья в объятиях своих троих детей от разных жен

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков запечатлелся с сыном Иваном и дочками Варей и Степанией.

Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков после развода с первой женой Евгенией Шамаевой продолжает заботиться и регулярно встречается с двумя детьми, рожденными в этом браке.

Причем, как выяснилось некоторое время назад, сын Жени, Иван — не родной Степану. Мальчика Евгения Шамаева родила от мужчины, с которым встречалась до брака.

Но, несмотря на это обстоятельство, Степан Меньщиков любит Ваню как своего родного сына и общается с ним.

В микроблоге Степан Меньщиков поделился снимком, на котором запечатлен с тремя своими наследниками — сыном Ваней и дочкой Варей от Евгении Шамаевой и дочкой Степанией, которую ему родила вторая жена, Ангелина Монах.

Все четверо на фото выглядят очень счастливыми и довольными. Особенно цветет и сияет от счастья на снимке папа малышей — Степан Меньщиков.

«Мои куклята», — подписал экс-участник «Дома-2» кадр.

«Папины сокровища», «Малышки так похожи», «Вкуснючие», «Варюшка – просто красотка», «Лапочки какие», — восхитились кадром отца и детей подписчики Степы Меньщикова.

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