Размер не важен: Седокова похвасталась шикарным букетом от мужа

Анна Седокова похвасталась шикарным букетом от мужа. Девушка считает, что у каждой должен быть мужчина, который дарит цветы.

«Мне было так приятно! Вроде и не первый год вместе. Но когда у меня дома нет цветов, мне становится грустно. И правда, не так важен размер. Конечно, когда большой — хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие», — разоткровенничалась певица в своем Instagram.

Анна Седокова и ее муж Янис Тимма зашли в магазин с этим букетом. Она поделилась, что продавец была в шоке, а мужчина с девушкой неловко опустил глаза. Певица призналась, что не понимает такого поведения мужчин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.