Больше не блондинка: Маша Кохно из «Дома-2» стала брюнеткой

Бывшая участница «Дома-2» Мария Кохно, которую все поклонники реалити-шоу запомнили в образе эффектной блондинки, больше таковой не является.

Мария Кохно решилась на смелое преображение и стала брюнеткой. Отныне ее локоны не льняного оттенка, а цвета молочного шоколада.

В новом образе Маша Кохно появилась в студии программы «На самом деле» Первого канала. В микроблоге Мария Кохно поделилась снимком, на котором запечатлена с ведущим передачи Тимуром Еремеевым.

Экс-участница «Дома-2» не стала раскрывать деталей выпуска, заявив, что программа выйдет в эфир через неделю. Тогда интрига и раскроется.

«Сегодня с 8:00 была очень жаркая съемка программы «На самом деле» с Тимуром Еремеевым. Так что через неделю на Первом канале вы сможете меня увидеть! P. S. Пока подробности рассказать не могу, но слез я не сдержала. И очень хочу услышать ваше мнение по всей ситуации после выхода программы», — написала Мария Кохно.

Подписчики Маши не смогли сдержать восторгов, увидев, как она преобразилась.

«Ничего себе, преображение, я тебя не узнала. Выглядишь сногсшибательно. На все сто», «А я обозналась, думала Строкова», «Тебе очень идет этот цвет волос», «Восхитительная, красота», — высказались в Сети.

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