«Я очень ответственный человек»: Костенко пожаловалась на родителей, которые приводят больных детей на занятия

Анастасия Костенко пожаловалась на родителей, которые приводят больных детей на занятия. Модель отметила, что продержала своих дочек на карантине почти месяц.

«Я очень ответственный человек. Когда девочки приболели, я оставила их дома, плюс карантинные каникулы, итого мы месяц провели на домашнем режиме. Не люблю, когда родители приводят больных деток», — рассказала Костенко подписчикам в Stories в своем Instagram.

Напомним, около двух недель назад 29-летняя Анастасия родила сына. Маленький Алексей — первый мальчик в семье Тарасовых. Сейчас Костенко уже дома и восстанавливается после родов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.