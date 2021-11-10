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«Я очень ответственный человек»: Костенко пожаловалась на родителей, которые приводят больных детей на занятия

Старшие дочки четы Тарасовых приболели и обучаются на дому.

«Я очень ответственный человек»: Костенко пожаловалась на родителей, которые приводят больных детей на занятия
Семья Тарасовых. Фото: Instagram.com/kostenko.94

Анастасия Костенко пожаловалась на родителей, которые приводят больных детей на занятия. Модель отметила, что продержала своих дочек на карантине почти месяц.

Фото Миланы, дочери Анастасии Костенко
Милана, дочь Анастасии Костенко. Фото: Instagram.com/kostenko.94

«Я очень ответственный человек. Когда девочки приболели, я оставила их дома, плюс карантинные каникулы, итого мы месяц провели на домашнем режиме. Не люблю, когда родители приводят больных деток», — рассказала Костенко подписчикам в Stories в своем Instagram.

Напомним, около двух недель назад 29-летняя Анастасия родила сына. Маленький Алексей — первый мальчик в семье Тарасовых. Сейчас Костенко уже дома и восстанавливается после родов.

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